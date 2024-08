Fördergelder für die Biobranche: Mit Unterstützung des Landes hat ein Südthüringer Heuverarbeitungsbetrieb jetzt eine neue Anlage in Betrieb genommen.

Scheibe-Alsbach - Das Land hat mit rund 1,9 Millionen Euro den Produktionsausbau des Bio-Betriebs Heu-Heinrich in Neuhaus am Rennweg unterstützt. Das Geld sei in eine große Heutrocknungs- und Verpackungsanlage investiert worden, teilte das Agrarministerium mit. Mit der neuen Anlage könne das Unternehmen seine Produktions- und Verarbeitungskapazitäten mehr als verdoppeln und zunächst bis zu vier neue Arbeitsplätze schaffen, hieß es. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich den Angaben nach auf etwa 4,9 Millionen Euro.

Die Landesmittel stammen den Angaben nach aus der „Investitionsförderung Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Ökoerzeugnisse“. Das Förderprogramm ziele darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Verarbeitungs- und Vermarktungskapazitäten der Unternehmen zu verbessern. Davon profitierten unter anderem bereits eine Schafsmilchkäserei in Asbach im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und die Kräutermühle GmbH in Kölleda im Landkreis Sömmerda.