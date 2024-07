In Brandenburg fehlen Lehrer. Bildungsminister Freiberg will mit einem Mix von Maßnahmen gegensteuern und erklärt, warum auch Seiteneinsteiger dazuzählen.

Potsdam - Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg will angesichts des Lehrermangels auch künftig auf Seiteneinsteiger setzen. „Wir können auf Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger nicht verzichten“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Das sei in ganz Ostdeutschland so. Er warb für einen fairen Umgang miteinander. „Wir müssen den Kolleginnen und Kollegen im Seiteneinstieg mit demselben Respekt begegnen wie allen anderen auch“, betonte er. „Wir nehmen hier nicht jeden, alle Seiteneinsteigenden müssen die Grundqualifizierung bestehen, um unbefristet eingestellt zu werden.“ An Brandenburgs Schulen arbeiten derzeit so viele Seiteneinsteiger wie bisher nicht. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Eltern- und Schülervertretungen warnt vor zunehmenden Bildungsdefiziten für Schüler und einer Überlastung der Lehrer.