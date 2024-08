Die Linke hatte bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt zuletzt deutlich an Stimmen verloren. Bei einer Sommerklausur ging es auch um die Frage, wie wieder Vertrauen bei Wählern aufgebaut werden kann.

Magdeburg - Die Linke in Sachsen-Anhalt will sich in den kommenden Jahren stärker auf Kernthemen wie Bildung, Gesundheit und soziale Gerechtigkeit konzentrieren. Bei der Klausurtagung der Landtagsfraktion sei auch die eigene Lage analysiert worden, sagte Fraktionsvorsitzende Eva von Angern. Für die nächsten zwei Jahre bis zur Landtagswahl sei noch viel Bewegung möglich. Zuletzt hatte die Linke in Sachsen-Anhalt bei der Europa- und Kommunalwahl deutlich an Stimmen verloren.

Von Angern kritisierte die Regierungsparteien CDU und FDP, die vor allem im Bereich von Bildung und Kindern auf die Kostenfaktoren schauen würden. Die Linke werde sich gegen die Schließung von kleinen Flächenschulen aussprechen und es müsse mit Programmen auch mehr dafür getan werden, dass Seiteneinsteiger beim Lehramt nicht wieder ihre Lehrtätigkeit abbrechen würden. Zudem sprach sich die Fraktion für den Erhalt des 49-Euro-Tickets aus.