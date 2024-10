Berlin - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 71-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Augenzeugen hatten berichtet, dass er am Samstagabend in der Schönhauser Allee von dem Auto eines 54-Jährigen erfasst wurde. Der Autofahrer wollte verbotswidrig links abbiegen und hatte dabei Sperrlinien überfahren. Der Autofahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Der genaue Unfallhergang muss erst noch ermittelt werden.