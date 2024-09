In Frohburg findet das jährliche Dreieckrennen statt. Dabei kommt es zu einem schweren Unfall zwischen zwei Motorrädern. Ein Fahrer erliegt in einer Klinik seinen Verletzungen.

Biker stirbt nach Unfall bei Dreieckrennen in Frohburg

Frohburg - Ein Motorradfahrer hat sich beim jährlichen Dreieckrennen in Frohburg (Landkreis Leipzig) tödlich verletzt. Der 32-Jährige verlor am Samstagnachmittag die Kontrolle über sein Gefährt und stieß mit diesem mit einem anderen Motorrad zusammen, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitten der 32-Jährige und der 41 Jahre alte Fahrer des anderen Motorrads schwere Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wo der 32-Jährige wenig später seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte seien nicht möglich, hieß es.