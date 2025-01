Will in Oberhof ihr Gelbes Trikot verteidigen: Franziska Preuß.

Oberhof - Die deutschen Biathletinnen starten mit großem Selbstbewusstsein in den ersten Heimweltcup des neuen Jahres. Beim Sprint am Donnerstag (14.20 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oberhof sind die Augen vor allem auf Franziska Preuß gerichtet. Die 30-Jährige will mit ihrem nächsten Top-Ergebnis das Gelbe Trikot verteidigen. Bisher hat sie zwei Siege und vier weitere Podestplätze auf dem Konto.

Zudem möchte Selina Grotian den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere bestätigen. Die 20-Jährige hatte vor Weihnachten in Le Grand-Bornand den Massenstart vor Preuß gewonnen. Noch nicht ganz fit nach einer Erkrankung ist Lokalmatadorin Vanessa Voigt. Zudem gehen Youngster Julia Tannheimer, Weltcup-Rückkehrerin Sophia Schneider und Julia Kink an den Start.