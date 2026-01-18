Wieder wird es mit einem Podestplatz beim Heimspiel nichts. Philipp Nawrath schafft es beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding gerade so in die Top Ten.

Ruhpolding - Biathlet Philipp Nawrath hat zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding den zehnten Platz im Verfolgungsrennen belegt. Der 32-Jährige hatte nach drei Strafrunden im Ziel 17,7 Sekunden Rückstand auf Sieger Johannes Dale-Skjevdal (1 Fehler).

Hinter dem Norweger sicherte sich Eric Perrot aus Frankreich (3) vor Martin Ponsiluoma aus Schweden (4) den zweiten Rang in der Chiemgau Arena. Zweitbester Deutscher wurde David Zobel (2) auf Position 15.

Nur vier Männer für Olympia qualifiziert

Für die Skijäger war es die letzte Chance, die interne Norm für die Olympischen Winterspiele in drei Wochen in Antholz zu knacken. Das deutsche Männer-Team hat dort fünf Startplätze. Qualifiziert haben sich in Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel und Philipp Horn aber nur vier. Lucas Fratzscher (24.), Danilo Riethmüller (25.) und Johannes Kühn (45.) schafften es auch im finalen Versuch nicht. Für die volle Normerfüllung wäre ein Top-Acht-Ergebnis nötig, für die halbe eines unter den besten 15.

Heute abend übermittelt Sportdirektor Bitterling seine Vorschlagsliste für die fünf Startplätze an den Deutschen Skiverband. Im Fall der Fälle würde der letzte Platz per Trainerentscheid vergeben. Am Dienstag gibt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Olympia-Nominierungen bekannt.