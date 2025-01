Frankfurt am Main - Die Damen vom Berliner HC haben den Titel bei den deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Frankfurt am Main verpasst. Der Hauptstadtclub unterlag im Finale dem Mannheimer HC mit 2:3 (0:2). Philine Drumm (58. Minute) hatte in Überzahl noch das 2:3 erzielt, doch dann sah Nationalspielerin Benedetta Wenzel nach gefährlichem Spiel beim nächsten Angriff die grüne Karte und der nummerische Vorteil war dahin. Dennoch kam Drumm (60.) zwei Sekunden vor Schluss nochmal zum Torschuss.

Der Titelverteidiger war zuvor durch Sonja Zimmermann (4./Strafecke), Charlotte Hendrix (17.) und Carolin Seidel (33.) mit 3:0 in Führung gegangen, ehe Pahila Arnold (41.) vor 4.600 Zuschauern den 1:3-Anschlusstreffer per Strafecke erzielte. Für den BHC war es die erste Finalteilnahme seit dem letztmaligen Titelgewinn 2013. Im Halbfinale am Samstag hatte der Sieger der 1. Bundesliga Ost den Nordmeister vom Club an der Alster mit 3:2 im Penaltyschießen bezwungen.