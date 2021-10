Beziehungsstreit wegen Aquarium: Frau bereitet Haustier-Fisch als Speise zu

Jakarta/DUR/awe - "Ich habe ihn mehrmals gebeten, das Aquarium zu reinigen, und er hat immer wieder gesagt, er würde das machen. Jetzt dachte ich, es wäre lecker, es zu frittieren", heißt es von der Indonesierin Mia Kurniawan in einem Video auf der Social-Media-Plattform TikTok. Das Video zeigt einen toten Arowana, einen äußerst teuren Zierfisch, der oft als Haustier gehalten wird.

Preise von bis zu 70.000 US-Dollar für Arowanas

Arowanas sind in freier Wildbahn in südamerikanischen und asiatischen Gewässern beheimatet und können eine Länge von bis zu 120 Zentimetern erreichen. Die Zierfische können zwar schon ab einem Preis von 60 Euro erstanden werden, doch in einigen Expertenforen werden je nach Züchtung auch Summen von bis zu 70.000 US-Dollar für einen Erwerb angegeben.

Eine Tierwohlgefährdung habe aber anscheinend nicht stattgefunden. Die TikTokerin versicherte in einem weiteren Video, dass der Fisch bereits tot war - aufgrund der schlechten Lebensumstände in dem dreckigen Aquarium.