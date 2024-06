Bewölkter Dienstag in Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - Auf viele Wolken und nur vereinzelte Auflockerungen können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Dienstag einstellen. Schon in den frühen Morgenstunden wird es stark bewölkt, im Norden des Landes ist Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch im Tagesverlauf bleibt es weitestgehend bewölkt. Auf maximal 22 Grad klettern die Temperaturen. Erst gegen Abend sind größere Auflockerungen zu erwarten.

In der Nacht auf Mittwoch kühlt es bis auf neun Grad ab. Gegen Morgen ist mit weiter zunehmender Bewölkung und in der Altmark mit Regen zu rechnen.