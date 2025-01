In einem Pflegeheim bricht plötzlich ein Feuer aus. Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Eine Bewohnerin wird schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Freiberg - Bei einem Brand in einem Pflegeheim im mittelsächsischen Freiberg ist eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Die 71-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. Alle anderen Bewohner sowie die Angestellten der Einrichtung konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer am Montagnachmittag in einem Patientenzimmer aus, in dem sich die dabei später verletzte Frau aufhielt. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.