Eintracht Braunschweig hat seinen Kader in diesem Winter besonders stark verändert. Ein weiterer Abgang steht fest, der nächste Neuzugang soll kommen.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig baut seinen Kader für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga weiter um. Der deutsche U19-Nationalspieler Robert Ramsak verlässt den Club nach einem halben Jahr schon wieder und wird von seinem Stammverein RB Leipzig an den Regionalligisten SV Sandhausen weiterverliehen. Der 19-Jährige ist bereits der sechste Abgang in diesem Winter.

Nach Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ möchte die Eintracht für die rechte Außenposition den gebürtigen Hamburger Aaron Opoku verpflichten. Der 26-Jährige steht aktuell beim türkischen Erstligisten Kayserispor unter Vertrag und spielte davor schon für den 1. FC Kaiserslautern, VfL Osnabrück, Jahn Regensburg und Hansa Rostock. Ausgebildet wurde er beim Hamburger SV.