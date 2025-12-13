Mit einer Schusswaffe bedroht ein maskierter Mann eine Mitarbeiterin und raubt Bargeld aus einer Bremer Apotheke. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Nach einem Überfall auf eine Apotheke in Bremen sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild)

Bremen - Ein bewaffneter Räuber hat eine Apotheke in Bremen überfallen. Der maskierte Mann habe eine 63 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei mit. Die Frau floh daraufhin in den hinteren Bereich der Apotheke.

Der Räuber holte anschließend Bargeld aus der Kasse und floh. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Raub am Freitagabend im Ortsteil Oslebshausen beobachtet haben.