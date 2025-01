Bevölkerung in Sachsen-Anhalt ist 2024 geschrumpft

Halle (Saale) - Die Bevölkerungsanzahl in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr Schätzungen zufolge zurückgegangen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Demnach lebten in Sachsen-Anhalt zum Ende des vergangenen Jahres 2.129.900 Personen. Das ist ein Rückgang von etwa 0,7 Prozent im Vergleich zum 31.12.2023. Damals lebten 2.144.570 Menschen in Sachsen-Anhalt.

Da dem Statistischen Landesamt noch nicht alle Zahlen aus dem vergangenen Jahr vorliegen, wurde die Bevölkerungsanzahl wie üblich geschätzt. Die endgültigen Bevölkerungsergebnisse zum 31.12.2024 werden voraussichtlich im Juni 2025 vorliegen.