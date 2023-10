Weimar - Ein betrunkener Mann hat sein Auto in eine Autobahnleitplanke nahe Weimar gesteuert, ist zu Fuß geflohen - und kurz danach zurückgekommen, um sich noch ein Bier aus dem Wagen zu holen. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Danach habe er sich in einem angrenzenden Feld in einem Gebüsch versteckt, sei aber von der Feuerwehr schnell gefunden worden. Ein nach dem Unfall am Samstagabend durchgeführter Atemalkoholtest habe knapp 2,3 Promille ergeben.

Wegen Aufräumarbeiten blieb die Autobahn 4 in Richtung Dresden bei Nohra (Weimarer Land) für zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.