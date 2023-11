Betrunkener Transporterfahrer verursacht Unfall in Niesky

Niesky - Ein betrunkener Transporterfahrer hat in Niesky im Landkreis Görlitz mit 2 Promille einen Unfall verursacht. Der 33-Jährige sei mit seinem Transporter gegen eine Fußgängerampel gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch den Aufprall kippte der Transporter demnach um.

Bei Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle am Donnerstagabend, behauptete der 33-Jährige, dass er mit seinem Handy beschäftigt gewesen sei und deshalb den Unfall verursacht habe. Die Polizisten führten einen Alkoholtest durch. Bei der Überprüfung des 33-Jährigen stellten die Beamten außerdem fest, dass sich dieser gar nicht in Deutschland hätte aufhalten dürfen.

Der Fahrer wurde von der Polizei mit aufs Revier genommen und der Transporter abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.