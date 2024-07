Ein Fahrradfahrer erleidet bei einem Sturz an Straßenbahngleisen in Jena eine Platzwunde am Kopf. Danach ermittelt die Polizei aber gegen den Mann.

Betrunkener Radfahrer stürzt an Straßenbahngleisen in Jena

Ein Radfahrer stürzt in Jena an Straßenbahngleisen. (Symbolbild)

Jena - Ein Fahrradfahrer ist in Jena an Straßenbahngleisen gestürzt. Der 47-Jährige erlitt bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag eine schwere Platzwunde am Kopf und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizisten stellten bei dem Mann mithilfe eines Atemtests außerdem einen Alkoholwert von 0,61 Promille fest. Ihm wurde zudem Blut abgenommen. Die Beamten ermitteln wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.