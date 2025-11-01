Cuxhaven - Mit fast drei Promille ist ein Autofahrer bei Cuxhaven am Steuer erwischt worden. Eine Zeugin hatte den langsam und in Schlangenlinien fahrenden 50-Jährigen auf einer Bundesstraße beobachtet und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Dem Mann wurde am Freitagabend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.