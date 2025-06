Ein Mann hat in Frankfurt (Oder) mehrere Menschen bedroht, darunter auch Polizeibeamte (Symbolbild).

Frankfurt (Oder)(dpa/bb) - Ein betrunkener Mann hat in Frankfurt (Oder) gewaltsam die Scheibe eines Autos eingeschlagen, in dem eine Großmutter mit ihrem kleinen Enkel saß. Der 49-Jährige sei am Samstag auf das parkende Fahrzeug zugegangen und habe unvermittelt mit seiner Faust gegen die Scheibe der Fahrertür geschlagen, die zerbrochen sei, berichtete die Polizei. Die 57-jährige Frau und das knapp einjährige Baby seien unverletzt geblieben.

Der Mann bedrohte laut Polizei auch die beiden Töchter der Frau, auf die sie im Fahrzeug gewartet hatte und die hinzukamen. Die Beamten griffen den Mann, der in keiner Beziehung zu der Familie stehen soll, in der Nähe auf. Der 49-Jährige habe sich auch gegenüber der Polizei aggressiv verhalten. Er habe die Beamten beleidigt und bedroht und einer Polizistin gegen das Schienbein getreten wurde. Sie sei unverletzt geblieben.