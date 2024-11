Northeim - Anstatt sich helfen zu lassen, hat ein betrunkener 31-Jähriger in Northeim die Rettungskräfte und die Polizei angegriffen. Der Mann war am Freitagabend in einen Vorgarten gestürzt, Sanitäter behandelten den 31-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Als der Betrunkene in den Rettungswagen gebracht wurde, versuchte er, einen Sanitäter zu treten, verfehlte diesen jedoch. Im Krankenhaus versuchte der 31-Jährige, während der Behandlung einen Polizisten zu schlagen. Der Betrunkene wurde überwältigt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen sowie versuchte Körperverletzung ein.