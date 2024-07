Waldhufen - Während einer Geisterfahrt auf der Autobahn 4 im Landkreis Görlitz hat ein 63-Jähriger Schäden in Höhe von 25.000 Euro verursacht. Der Mann sei am Montagnachmittag im Waldhufener Ortsteil Nieder Seifersdorf in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Er sei dann mit dem Wagen eines weiteren 63-Jährigen kollidiert und wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde außerdem die Frontscheibe eines anderen Autos beschädigt. Nach Angaben der Sprecherin habe der Geisterfahrer unter Alkoholeinfluss gestanden.