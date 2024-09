Berlin - Weil drei betrunkene Männer in einer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg mit Schreckschusspistolen herumballerten, rückte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Nachbarn hatten am Samstagabend gegen 21.00 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie in einem Mietshaus in der Lilli-Henoch-Straße mehrere Schüsse gehört hatten, wie die Polizei mitteilte.

Ein Zeuge sah zudem auf einem Balkon einen Mann mit einer Pistole. Die Polizisten identifizierten die entsprechende Wohnung, aus der sie weitere Schüsse hörten. Sie forderten das SEK an, das in die Wohnung eindrang und drei stark betrunkene Männer im Alter von 63, 34 und 19 Jahren festnahm. Die Polizisten fanden in der Wohnung zwei Schreckschusswaffen, Munition sowie mehrere Messer.