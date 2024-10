Bad Bederkesa - Eine betrunkene 68-Jährige ist mit ihrem Auto im Landkreis Cuxhaven gegen einen geparkten Streifenwagen gefahren und hat einen Schaden von rund 7.000 Euro verursacht. Die Frau blieb bei der Kollision am Montag in Bad Bederkesa unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war die 68-Jährige mit ihrem Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Polizeiwagen gestoßen. Mit einem Schaden am Vorderrad blieb ihr Fahrzeug stehen.

Die Frau gab danach an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille.

Gegen die 68-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe, die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.