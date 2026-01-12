Das Winterwetter sorgt noch für Probleme im Bremer Nahverkehr: Mehrere Straßenbahnlinien stehen still, andere fahren verkürzt. Auch im Busverkehr kommt es zu Einschränkungen.

Bremen - Wegen durch Schnee und Eis verursachter Streckenschäden sind die Straßenbahnen in Bremen nach wie vor nicht regulär im Einsatz. Die Linien 2, 5, 8, 10 und 14 bleiben bis aus weiteres außer Betrieb, wie ein Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) sagte.

Andere Linien wie die 6, 4 und die 1 fahren verkürzte Strecken, teilweise wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Linie 3 fährt in einem dichteren Takt. Durch die Witterungslage müsse auch im Linienbusbetrieb mit Verspätungen, Umleitungen und Fahrtausfällen gerechnet werden.