Autofahrer mussten sich auf der A14 auf Staus gefasst machen. Bei Halle ist ein Betonmischer umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Halle - Ein Betonmischer ist auf der A14 bei Halle durch die Mittelleitplanke gefahren und auf der Gegenfahrbahn umgekippt. Der 23 Jahre alte Fahrer des Betonmischers wurde bei dem Unfall am Morgen an der Anschlussstelle Halle-Tornau schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die A14 wurde in beide Richtungen gesperrt und konnte erst am Nachmittag wieder freigegeben werden. Es bildeten sich Staus. Im Unfallbereich ist die Geschwindigkeit nach der Freigabe erstmal auf 80 km/h begrenzt.

Der Lastwagen war in Richtung Magdeburg unterwegs und kippte auf der Fahrbahn Richtung Dresden um. Nach dem Unfall liefen Betriebsstoffe und Beton auf die Fahrbahn aus. Der Betonmischer wurde geborgen und die Fahrbahn gereinigt. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. An der Unfallstelle kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.