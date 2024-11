Hoyerswerda - Der Zoo Hoyerswerda trauert um einen seiner Lieblinge - die 42 Jahre alte Steinadler-Dame Tschari. Sie habe seit längerem an Arthrose gelitten und sei in ihrer Beweglichkeit stark eingeschränkt gewesen, teilte der Zoo mit. Nach enger Rücksprache mit dem Zootierarzt und Kollegen im Revier, habe man sich am Montag entschieden, „Tschari gehen zu lassen“ und einzuschläfern, erklärte Zootierinspektor Thomas Arndt. „Der gesamte Zoo ist tief betroffen über den Verlust“, hieß es.

Tschari lebte seit 1990 im Zoo Hoyerswerda und gehörte als Mongolischer Steinadler zu den größten seiner Art. Im März dieses Jahres war Tschari „Seniorin des Monats“, einer Social-Media-Kampagne des Zoos auf Facebook und Instagram. Im Frühjahr wurde für die „Seniorin“ die Voliere barrierefrei gestaltet und mit einer Hilfsleiter ausgestattet. Die Lebenserwartung von Steinadlern liegt bei etwa 30 Jahren.