Besuchsverbot an Klinik wegen gehäufter Grippe-Fälle

Rudolstadt/Saalfeld - Wegen einer Häufung von Virusgrippe-Fällen gilt am Standort Rudolstadt der Thüringen-Kliniken seit Montag ein Besuchsverbot. Außerdem müssen Patienten und Beschäftigte einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wie das Krankenhaus auf seiner Internetseite mitteilte. Dies gelte auch für das Personal und die Patienten von Arztpraxen auf dem Klinikgelände sowie für Lieferanten, sagte ein Sprecher des kommunalen Krankenhauses. Zuvor hatte die „Ostthüringer Zeitung“ berichtet.

An Virusgrippe (Influenza) seien sowohl Patienten als auch Beschäftigte erkrankt, so Krankenhaussprecher Stephan Breidt. Bei einigen Patienten seien schwere Krankheitsverläufe zu beobachten. Der Klinikteil in Rudolstadt mit 160 Betten ist auf Innere Medizin und Altersmedizin (Geriatrie) spezialisiert. Die Thüringen-Kliniken sind ein kommunales Krankenhaus.