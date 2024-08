Das neue Dampflok-Museum in Meiningen zieht schon kurz nach der Eröffnung Besucherscharen an. Beim Warten auf den Einlass mussten Eisenbahn-Nostalgiker teils Geduld aufbringen.

Bahnromantik pur: In Meiningen haben die ersten Besucher die „Dampflok Erlebniswelt“ in Augenschein genommen.

Meiningen - Die neue Dauerausstellung rund um das Thema Dampflok hat in Meiningen ihr Eröffnungswochenende hinter sich - und gleich einen Besucheransturm erlebt. Rund 1200 Eisenbahnfans kamen nach Angaben der Stadtverwaltung in die mit Millionenaufwand eingerichtete Dampflok-Erlebniswelt, deren Hauptexponat eine historische Lokomotive im Schnittmodell ist.

Die Gäste waren teils bis aus dem Vogtland und aus Brandenburg gekommen. Zeitweise hätten sich Schlangen am Eingang gebildet, sagte eine Sprecherin. Die ersten Besuchergruppen hätten sich bereits im April angemeldet. Zudem hatten die Schaulustigen die Möglichkeit, einen Blick in das benachbarte Reparatur- und Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn für historische Dampfloks zu werfen.

Die Dampflok-Erlebniswelt war am Freitag eröffnet worden. Auf 900 Quadratmetern Fläche zeigt sie Geschichte und Funktionsweise der Dampflok, die im 19. Jahrhundert das Transportwesen revolutioniert hatte und teils noch bis in die 1970er Jahre hinein im Bahnverkehr zum Einsatz kam. In die Ausstellung wurden nach Angaben des Thüringer Wirtschaftsministeriums gut 17 Millionen Euro investiert. Davon kamen 9,4 Millionen vom Land.