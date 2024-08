Knapp 30.000 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen haben ihre Abiturprüfungen bestanden. Die vier Besten ehrt Kultusministerin Julia Willie Hamburg im Landtag. Sie haben eine Sache gemeinsam.

In Hannover wurden die landesweit besten Abiturientinnen ausgezeichnet. (Symbolbild)

Hannover (dpa/ lni)- Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) hat die besten Abiturientinnen Niedersachsens im niedersächsischen Landtag geehrt. „Ihr habt so großartige Leistungen erbracht. Ich kann mir vorstellen, dass das in den letzten Jahren sehr viel Disziplin erfordert hat“, sagte die Grünen-Politikerin zu den Abiturientinnen im Landtag. Die vier Besten waren eingeladen, drei kamen zu der Ehrung.

Das beste Abitur legte Rieka Pfitzner vom Gymnasium im Schloss in Wolfenbüttel ab, wie das Kultusministerium mitteilte. Mit 895 von 900 möglichen Punkten erreichte sie einen Schnitt von 1,0. Sie macht nun ein Freiwilliges Ökologisches Jahr und überlegt, Lehramt zu studieren. „Ich will das Jahr erst einmal nutzen, um mich etwas umzuschauen“, sagte die ehemalige Schülerin.

Mehr als 1.800 bestehen Abi nicht

Zur Spitzengruppe gehören mit einer Punktzahl von je 894 auch Clara Sophie Brosig vom Gymnasium Adolfinum in Bückeburg (Landkreis Schaumburg), Nora Borowski vom Gymnasium in Bleckede (Landkreis Lüneburg) und Janneke Lobeck vom Neuen Gymnasium in Wilhelmshaven.

Zwei von Ihnen studieren ab Oktober Medizin. Neben einer Auszeichnungsurkunde erhielten die jungen Frauen Bildungsgutscheine: 500 Euro für die Beste, jeweils 250 Euro für die anderen.

Insgesamt bestanden in diesem Jahr 28.795 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ihre Abiturprüfungen. Davon schaffte jede 50. Schülerin oder Schüler eine Abschlussnote von 1,0.

Der Gesamt-Notendurchschnitt von 2,45 war nur etwas schlechter als im vergangenen Schuljahr (2,43). Damit war der Schnitt besser als im Vor-Corona-Jahr 2019 mit 2,59. Sechs Prozent aller Prüflinge (1.841) bestanden das Abitur nicht.