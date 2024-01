Besonders an Hase und Hunte droht Verschärfung

Hannover - Besonders in den Gebieten der Flüsse Hase und Hunte droht wegen des vorhergesagten Dauerregens eine Verschärfung der Hochwasserlage in Niedersachsen. Das geht aus einem Lagebericht des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) von Dienstagmittag hervor. Sollten die Niederschläge in der prognostizierten Höhe eintreten, sei mit einem Anstieg der Wasserstände zu rechnen.

Die Hase ist ein Nebenfluss der Ems und durchfließt mehrere Landkreise - etwa Osnabrück und Emsland. Die Hunte ist ein Nebenfluss der Weser.

Auch an weiteren Flüssen bleibt die Lage angespannt. Am Pegel Hannoversch Münden steigt der Wasserstand der Weser demnach wieder. Der steigende Trend werde die kommenden Tage anhalten und zeitverzögert bei flussabwärts gelegenen Pegeln eintreten. Daher sei insbesondere im Oberlauf der Weser mit einer „signifikanten Verschärfung der Hochwasserlage zu rechnen“, hieß es in dem Bericht.

Durch teils ergiebigen Dauerregen im Harz würden am Dienstag insbesondere an den Zuflüssen der Aller, an den Oberläufen der Oker und Leine die Wasserstände wieder steigen, hieß es weiter.