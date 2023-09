Leipzig/Erfurt - Ein Wissenschaftsteam hat in der Universitätsbibliothek Leipzig eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht: Zwei schmale Pergamentstreifen gelten der Bibliothek zufolge als Reste der ältesten bekannten Handschrift mit einem Text des Predigers und Philosophen Meister Eckhart (etwa 1260 bis 1328). Es handle sich um Fragmente eines mittelalterlichen Buches, teilte die Bibliothek am Montag mit. Das Manuskript sei um 1300 in Thüringen geschrieben worden, als der bedeutende Theologe am Dominikanerkloster in Erfurt wirkte (1294-1310).

Solche „Entdeckungen“ seien der Wunschtraum von Forscherinnen und Forschern sowie von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, sagte dazu Anne Lipp, Direktorin der Universitätsbibliothek Leipzig. „Und wie immer sind sie das Resultat von vertiefter Erschließung und wissenschaftlicher Erforschung bereits bekannter Bestände.“

Die Existenz der beiden Pergamentstreifen mit einem theologisch-mystischen Text in deutscher Sprache sei schon länger bekannt gewesen. Doch erst vor kurzem hätten Christoph Mackert, Leiter des Handschriftenzentrums, und sein Team diese zuordnen können. So seien Ausschnitte aus einem sehr weit verbreiteten Text erhalten, der nach neuesten Erkenntnissen auf Eckhart zurückgeht und unter dem Titel „Von zweierlei Wegen“ bekannt ist. Auf einer ursprünglich zweiten Seite sind Zeilen aus einem bisher nicht näher zu bestimmenden Text erkennbar - möglicherweise ein bislang unbekannter Eckhart-Text.

„Die Fachwelt kann hier einen besonders verbreiteten und gedanklich provokanten Eckhart-Text, der wohl vom Autor selbst wie auch später vielfach geändert wurde, in einem sehr frühen Stadium der Überlieferung kennenlernen“, hieß es in der Mitteilung. Die Schrift stamme aus einer professionellen Schreiberhand, der Verfasser könne nicht zugeordnet werden, so eine Sprecherin der Bibliothek. Möglich sei, dass es sich um eine Person aus dem Umfeld Eckharts handle.

Meister Eckhart gilt heute als einflussreicher Denker des christlichen Mittelalters, manchen bezeichnen ihn auch als Mystiker. Mit dem Hohen Chor der Erfurter Predigerkirche und dem Klostergebäude existieren in Europa die beiden einzigen authentischen Orte aus der Lebenszeit Meister Eckharts.