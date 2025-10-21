Seit Samstag besetzen Aktivistinnen und Aktivisten ein Haus in der Bremer Neustadt. Nun meldet sich der Eigentümer - und will mit aller Härte gegen die Gruppe vorgehen.

Bremen - Der Eigentümer des besetzten Hauses in Bremen hat Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt. Der 87-Jährige werde alle rechtlichen Möglichkeiten gegen die Aktivisten ausschöpfen, kündigte der Verband Haus & Grund an. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben Strom und Gas ab, weil die Leitungen möglicherweise eine Gefahr darstellen könnten.

Eine Gruppe mit dem Namen „Leerstand Gestalten“ besetzt seit Samstagmittag das Haus in der Bremer Neustadt. Die Aktivistinnen und Aktivisten hängten Banner an der Dachrinne auf. Darauf ist zu lesen: „Häuser denen, die sie brauchen“, „Besetzt“ und „Leerstand auf's Korn nehmen“. Zudem klebten sie laut Polizei die Fensterscheiben mit Zeitungspapier ab.

Das Gebäude steht seit 2002 leer, wie die Gruppe mitteilte. Der Eigentümer des Hauses habe nach mehr als 20 Jahren Leerstand offensichtlich kein Interesse, den Wohnraum für Menschen verfügbar zu machen.

Der Verband Haus & Grund widerspricht. Der Eigentümer sei „stets bemüht gewesen, Sanierungen und Renovierungen an dem Gebäude durchzuführen und ist verständlicherweise über die Tatsache, dass die kriminelle Bande rechtswidrig in das Gebäude eingedrungen ist, empört.“