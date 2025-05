Berlins neue Kultursenatorin Wedl-Wilson tritt Amt an

Sarah Wedl-Wilson war bisher Kulturstaatssekretärin in Berlin.

Berlin - Berlin hat eine neue Kultursenatorin. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ernannte Sarah Wedl-Wilson zunächst im Roten Rathaus, anschließend wurde sie im Abgeordnetenhaus vereidigt. Die 1969 in Großbritannien geborene Politikerin war bisher Kulturstaatssekretärin. Sie ist Nachfolgerin von Joe Chialo (CDU), der am 2. Mai zurücktrat.

Die langjährige Kulturmanagerin ohne CDU-Parteibuch hat nicht nur Erfahrung in der Senatskulturverwaltung. Sie gilt auch als langjährige Kennerin der Berliner Kulturszene. Vor ihrem Wechsel in die Kulturverwaltung beim Start des schwarz-roten Senats Ende April 2023 war sie unter anderem mehrere Jahre Rektorin der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler.

Chialo hatte zur Begründung für seinen Rücktritt auf die finanziellen Einsparungen in der Berliner Kultur hingewiesen, die er nicht mehr mittragen wolle. Aufgabe Wedl-Wilsons wird es sein, gemeinsam mit Theatern und anderen Einrichtungen Wege zu finden, auch in Zeiten knapper öffentlicher Kassen ein möglichst breites Kulturangebot in hoher Qualität sicherzustellen.

Der schwarz-rote Berliner Senat hatte im vergangenen Jahr einschneidende Kürzungen im Landeshaushalt 2025 beschlossen, auch bei der Kultur. 2026/2027 sollen weitere Einsparungen folgen.