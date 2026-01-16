Drei neue Abo-Modelle für Berlins Schwimmbäder: Für Vielschwimmer wird es günstiger, für Käufer ermäßigter Karten teurer.

Statt einer Jahreskarte für die öffentlichen Schwimmbäder gibt es in Berlin nun flexiblere Abo-Modelle. (Symbolbild)

Berlin - Für regelmäßige Schwimmer in Berlins Bädern gilt ab Februar beim Eintritt das bereits angekündigte flexiblere Abo-Modell. Statt der früheren Jahreskarte Bädercard gibt es nun drei Möglichkeiten, die unterschiedlich teuer sind. Für viele Schwimmer wird es auf das Jahr gerechnet dabei billiger. Teurer wird es vor allem für Käufer ermäßigter Karten.

Die frühere Bädercard kostete 495 Euro im Jahr, ermäßigt 275 Euro. Der neue Basis-Tarif kostet 30 Euro im Monat, also 360 Euro im Jahr (ermäßigt 276 Euro). Damit kann man allerdings nur zwei Mal in der Woche in den Bädern der Kategorien 2 und 3 schwimmen gehen.

Flex Tarif für beliebig häufiges Schwimmen

Der Flex Tarif für beliebig häufiges Schwimmen in allen Bädern kostet 38 Euro im Monat oder 456 Euro im Jahr (ermäßigt 360 Euro). Und für den Plus Tarif, bei dem eine Begleitung dabei sein kann, müssen 70 Euro im Monat oder 840 Euro (ermäßigt 648 Euro) im Jahr bezahlt werden.

Die Abos werden im Internet gekauft, haben eine Mindestlaufzeit von drei Monaten und beginnen am 1. Tag eines Monats. Sie lassen sich sechs aufeinanderfolgende Monate pausieren, also etwa in der Sommer- oder der Wintersaison.