Berlin - Diesmal lief die Zeremonie ohne Zwischenfälle: An der Berliner Gedächtniskirche ragt nun ein Weihnachtsbaum in den Himmel. „Der Baum kam ohne Probleme zum Breitscheidplatz“, sagte Kristin Ferigo, Sprecherin des dortigen Weihnachtmarktes. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Beim Aufstellen des Weihnachtsbaums an dem Wahrzeichen gab es immer mal wieder Probleme. Diesmal ist der Baum eine 18 Meter hohe Douglasie, sie kommt aus Berlin-Lichterfelde. Sie wird auch noch geschmückt. Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche öffnet am 25. November.Kurzer Rückblick in die Pannen-Chronik: Vergangenes Jahr blieb der Lastwagen, auf dem die Tanne verladen war, wegen einer Panne liegen. Auch davor hatte es eine Panne beim Transport gegeben, damals war der Baum auf dem Tieflader für einen Tunnel zu hoch. In früheren Jahren waren die Weihnachtsbäume vom Breitscheidplatz mal zu lang, mal zu schwer, mal zerbrach einer schon beim Transport. Im Jahr 2000 war eine Fichte aus Bayern so mickrig, dass sie an Elefanten im Zoo verfüttert und „bayerische Provokation“ getauft wurde.