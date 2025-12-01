Berlin - In der Berliner SPD bahnt sich in der Lösung für die Führung des Landesverbandes eine Doppelspitze an. Neben Steffen Krach soll dafür die gesundheitspolitische Sprecherin Bettina König nominiert werden, wie mehrere Medien berichteten. Offiziell bestätigt wurde das von der Partei nicht. Am Montagnachmittag (17.30) gibt es eine Pressekonferenz zur Nominierung für den Landesvorsitz.Die Landesvorsitzenden Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel hatten kürzlich ihren Rückzug erklärt. Sie begründeten dies mit mangelndem Rückhalt in der Partei. Der geschäftsführende Landesvorstand schlug daraufhin den Spitzenkandidaten für die Berlin-Wahl 2026, Krach, einstimmig als neuen Parteichef vor. Laut der Satzung der Partei könnte er den Landesverband allein führen - oder zusammen mit einer Frau.