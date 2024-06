Berlin - Die Berliner SPD-Spitze hat das Ergebnis der Europawahl für die Sozialdemokraten als sehr bitter und enttäuschend bezeichnet. „Uns ist es leider trotz eines engagierten Wahlkampfs nicht gelungen, das Ergebnis von 2019 zu verbessern“, erklärten die SPD-Landesvorsitzenden Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel am Sonntag.

„Dass trotz der zahlreichen Skandale so viele Menschen die in Teilen offen rechtsextreme AfD gewählt haben, ist erschreckend. Wer die AfD wählt, wählt keinen Protest, sondern Nazis in das Europäische Parlament.“ Die SPD werde immer entschlossen den Rechtsradikalen entgegentreten.

Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene fuhr die SPD Verluste ein. Auf Landesebene lag die SPD am Abend nach Auszählung von gut 80 Prozent der Wahllokale mit 13,2 Prozent hinter Grünen und CDU und praktisch gleichauf mit der AfD. Es ist das schwächste Ergebnis der Berliner SPD bei Europawahlen.