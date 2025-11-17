S41 und S42 fuhren am Montagmorgen nicht wie gewohnt: Eine Streckenreparatur sorgte für Einschränkungen auf der Berliner Ringbahn. Nach der Reparatur kommt es noch zu Störungen.

Berlin - Nach einer Unterbrechung der Berliner Ringbahn gibt es Verspätungen und Ausfälle. Die Ringbahn war am Montagmorgen zwischen Wedding und Gesundbrunnen unterbrochen, betroffen waren die Linien S41 und S42, wie Berliner S-Bahn mitteilte. Grund dafür sei eine Reparatur an der Strecke gewesen. Gegen 8.30 Uhr meldete die S-Bahn, dass die Reparatur beendet sei. In der Folge komme es noch zu Verspätungen und Ausfällen.

Die S41 fuhr demnach am Morgen von Gesundbrunnen über Ost-, Süd- und Westkreuz nach Wedding, die S42 fuhr in entgegengesetzter Richtung. Zwischen Westend, Südkreuz, Ostkreuz und Greifswalder Straße verkehrten die Bahnen im Fünf-Minuten-Takt. Fahrgäste konnten die Unterbrechung ab Gesundbrunnen mit den Linien S1, S2, S25 und S26 umfahren.

Bauarbeiten am Wochenende

Am Wochenende sorgten Bauarbeiten bei der S-Bahn für mehrere Streckensperrungen auf zahlreichen S-Bahn-Linien im Norden, Süden und Osten der Stadt. Am Montagmorgen waren die Sperrungen weitgehend aufgehoben. Unterbrochen sei noch die Linie S47. Sie fährt demnach von Montag 16 Uhr bis Mittwoch 1.30 Uhr nicht zwischen Schöneweide und Hermannstraße. Auf dieser Strecke können Fahrgäste die Züge der S45 und S46 nutzen.