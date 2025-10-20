Seit mehr als sechs Jahren gilt Rebecca aus Berlin-Neukölln als vermisst. Aktuell ist die Berliner Polizei bei einem Einsatz im Landkreis Oder-Spree. Gibt es einen Zusammenhang?

Berlin - Die Berliner Polizei ist in Tauche im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree im Einsatz. Das sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage. Mehreren Medienberichten zufolge soll es einen Zusammenhang mit dem Fall der seit mehr als sechs Jahren verschwundenen Rebecca aus Berlin-Neukölln geben.

„Was ich bestätigen kann, ist, dass Maßnahmen umgesetzt werden im Rahmen eines Berliner Strafverfahrens“, so der Sprecher weiter. „Der Einsatz der Berliner Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin ist in Tauche, im Ortsteil Lindenberg.“ Zum Inhalt und den Hintergründen könne er sich noch nicht äußern.

Rebecca war am Morgen des 18. Februar 2019 im Stadtteil Britz im Bezirk Berlin-Neukölln verschwunden. Nach Angaben der Familie und der Polizei hatte die 15-Jährige die Nacht im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verbracht. Bis heute wurde sie weder lebend noch tot gefunden. Seit damals ermittelt eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA).