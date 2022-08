Berliner Polizei fahndet nach verurteiltem Rocker

Berlin - Die Berliner Polizei fahndet nach einem verurteilten Rocker, der nach einem Ausgang nicht ins Gefängnis zurückgekehrt ist. Nach einem Bericht des „Tagesspiegels“ handelt es sich um einen Hells Angel, der 2019 wegen tödlicher Schüsse am Kottbusser Tor in Kreuzberg verurteilt worden war. Ein Sprecher der Senatsjustizverwaltung bestätigte am Dienstag, dass ein 28 Jahre alter Häftling am vergangenen Samstag von einem unbegleiteten Ausgang nicht in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel zurückgekehrt sei. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden. Diese habe die sofortige Fahndung eingeleitet, sagte eine Sprecherin.

Nach Angaben des Justizsprechers muss der Straftäter eine achtjährige Haftstrafe verbüßen. Als Strafende sei Mitte 2026 notiert. Nach „eingehender Prüfung“ seien vor Kurzem Lockerungen für den Mann beschlossen worden. Zunächst habe er in Begleitung Ausgang gehabt.