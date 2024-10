Berlin - Die Herren des Berliner HC haben sich mit einem Sieg in die Winterpause der Feldhockey-Bundesliga verabschiedet. Der BHC gewann zu Hause mit 8:7 im Penaltyschießen gegen den Aufsteiger Großflottbeker THGC. Die Entscheidung besorgte Neuzugang Christian Schellinger als insgesamt 22. Schütze. Beim 3:3 (0:2) in der regulären Spielzeit hatte Jonas Poeschel (60. Minute) mit der Schlussstrafecke noch den Ausgleich erzielt. Zuvor hatten Weltmeister Martin Zwicker (38.) sowie Nico Kirstein (32.) ebenfalls mit Strafeckentreffern einen 0:2-Pausenrückstand wettgemacht, ehe die Gäste durch Diede van Puffelen (57.) erneut in Führung gingen.

Am Samstag hatten die Berliner ein vorgezogenes Rückrundenspiel gegen den Harvestehuder THC mit 1:6 (1:2) verloren. Mit 13 Punkten aus zwölf Spielen ist der BHC derzeit Tabellenachter, was am Saisonende die Playoff-Qualifikation bedeuten würde.

Berliner Hockey-Damen verlieren

Zuvor hatten die BHC-Damen ihr letztes Spiel in diesem Kalenderjahr mit 0:1 (0:1) gegen die Großflottbeker Damen verloren. Den Siegtreffer für die Hamburgerinnen erzielte Nationalspielerin Lena Micheel (28./Strafecke).

In der Tabelle fielen die BHC-Damen mit vier Siegen aus zwölf Spielen auf Platz acht zurück. „Wir sind immer noch in Schlagdistanz zu den top Sechs, was unser Saisonziel ist“, sagte Trainer Tin Matković. Die Damen der Zehlendorfer Wespen bleiben nach ihrer 1:3-Niederlage gegen den HTHC Tabellenletzter. Sie bestreiten jedoch noch zwei Spiele am kommenden Wochenende. Die Bundesliga-Rückrunde beginnt am 22. März 2025.