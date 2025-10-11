Kristin Brinker will die AfD als Spitzenkandidatin in die Berlin-Wahl führen. Doch in Jüterbog warten nicht nur Parteifreunde.

Die Berliner AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker war schon 2021 und 2023 Spitzenkandidatin ihrer Partei bei Wahlen zum Abgeordnetenhaus. (Archivbild)

Jüterbog - Die Berliner AfD wählt heute (10.00 Uhr) auf einem Parteitag in Jüterbog (Teltow-Fläming) ihre Landesliste für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2026. Die Landes- und Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker dürfte dabei erneut zur Spitzenkandidatin gekürt werden. Die 53-Jährige hatte ihre Partei bereits 2021 und bei der Wiederholungswahl 2023 in den Wahlkampf geführt.

Mit ihrem Parteitag muss die Berliner AfD zum wiederholten Mal ins Nachbarland Brandenburg ausweichen, weil sie in der Hauptstadt keine Räumlichkeiten fand. Bereits im Herbst 2024 und im April dieses Jahres tagte sie in Jüterbog, rund 60 Kilometer südlich von Berlin. Wie damals rufen verschiedene Initiativen auch dieses Mal zu Gegenprotesten auf. Polizeikräfte sind rund um den Tagungsort im Einsatz.

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus findet am 20. September 2026 statt.