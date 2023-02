Berlin - Bei der Eröffnung der Berlinale am Donnerstagabend soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet werden. Das Festival sprach am Mittwoch von „einer besonderen Ehre“. Eingeführt wird Selenskyj von Hollywoodstar Sean Penn, der bei der Berlinale seinen Ukraine-Film „Superpower“ vorstellt. Offiziell eröffnet wird das Festival von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, der diesjährigen Jurypräsidentin Kristen Stewart sowie der Berlinale-Leitung Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian. Zum Auftakt läuft die Komödie „She Came to Me“ von Regisseurin Rebecca Miller.

„Die Berlinale ist mit voller Kraft zurück“, erklärte Giffey in einer Mitteilung der Senatskanzlei. Sie dankte dem Leitungsduo für das große Engagement und „das äußerst vielfältige Festivalprogramm, das allen Filmbegeisterten wieder erstklassige Unterhaltung und einen spannenden Wettbewerb verspricht“.