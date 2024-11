Eastside Berlin kann in der Königsklasse vorzeitig das Weiterkommen perfekt machen. In Metz wartet aber eine schwere Aufgabe.

Berlin will Viertelfinale in Champions League perfekt machen

Nina Mittelham will mit Eastside den dritten Sieg im dritten Spiel der Champions League.

Metz/Berlin - Die Tischtennisfrauen von Berlin Eastside peilen mit einem Sieg bei TT Metz den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der Champions League an. Nach den 3:1-Erfolgen im Hinspiel gegen die Französinnen und bei SKST Hodonin aus Tschechien soll ein weiterer Auswärtssieg in Lothringen am Freitagabend das Weiterkommen als Gruppenerster oder -zweiter perfekt machen.

Zwei Tage nach dem Gastspiel in Frankreich empfängt die Mannschaft von Trainer Jens Ruland in der Bundesliga den ESV Weil. Nach dem 5:5 zum Bundesliga-Auftakt gegen den TSV Langstadt soll der erste Sieg auf nationalem Parkett folgen.