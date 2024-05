Berlin - Das Wetter in der Bundeshauptstadt hat sich im Mai sonnig und wenig regnerisch gezeigt. Insgesamt stieg das Thermometer an zehn Tagen auf Höchstwerte über 25 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Das Temperaturmittel wies mit 17,4 Grad den höchsten bundesweiten Wert auf und lag damit deutlich über dem vieljährigen Referenzwert.

Niederschläge gab es nur an wenigen Tagen, es fielen in der Summe 45 Liter pro Quadratmeter. Besonders häufig zeigte sich die Sonne mit rund 275 Stunden. Damit war es in Berlin deutlich sonniger als im bundesweiten Vergleich. Auch die Regenmenge in der Hauptstadt lag laut DWD weit unter dem Mittel in Deutschland mit 125 Liter pro Quadratmeter.