Jake Hildebrand hielt beim Sieg der Eisbären in Mannheim stark und feierte seinen ersten Shutout in den laufenden Playoffs.

Mannheim - Die Eisbären Berlin haben im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim auch das zweite Spiel für sich entschieden. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister bei den Kurpfälzern mit 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) und führt nun in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0. Marcel Noebels und Eric Hördler erzielten die Tore, Goalie Jake Hildebrand blieb erstmals in den laufenden Playoffs ohne Gegentreffer.

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena lieferten sich beide Mannschaften wie schon im Auftaktspiel eine intensive, temporeiche Begegnung. Die Gäste hatten im ersten Drittel die klareren Chancen, vermochten diese aber nicht zu nutzen.

Angreifer Ronning stellt einen DEL-Rekord ein

Kurz nach der ersten Pause hatten die Mannheimer Pech, als Kristian Reichel nur die Latte traf. Danach erhöhten die Berliner den Druck und gingen durch einen Treffer von Noebels in der 31. Minute in Führung. Am Tor war auch Ty Ronning beteiligt, der damit im 21. Spiel in Folge mindestens einen Scorerpunkt sammelte und den DEL-Rekord von Peter Draisaitl einstellte. Hördler baute den Vorsprung wenig später aus (35.).

Im Schlussabschnitt blieben die Hausherren bemüht, fanden aber kein Mittel gegen die aufmerksame Defensive der Hauptstädter und ihren starken Torhüter Hildebrand.