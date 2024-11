Leipzig - RB Leipzig steht kurz vor einer festen Verpflichtung des belgischen Nationalspielers Arthur Vermeeren von Atlético Madrid. Nach übereinstimmenden Medienberichten greift eine Kaufpflicht für den Fußball-Bundesligisten nach 15 Einsätzen von Vermeeren. Aktuell steht der 19-Jährige bei 13 Spielen in allen Wettbewerben. Neben der Leihgebühr von drei Millionen Euro werden zusätzliche 20 Millionen Euro für die feste Verpflichtung fällig.

Vermeeren erhält in Leipzig einen Vertrag bis 2029. Der zentrale Mittelfeldspieler kam in den vergangenen Wochen immer besser in Form, erarbeitete sich viele Einsatzminuten. Lediglich beim 1:3 in der Champions League bei Celtic Glasgow war Vermeeren nicht zum Einsatz gekommen. Beim jüngsten 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach zählte der viermalige Nationalspieler zu den besten Leipzigern.