Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Medienberichten zufolge zwei neue Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Wie der TV-Sender Sky berichtet, werde Stürmer Sebastian Grönning in der neuen Spielzeit für die Berliner auflaufen. Der 27 Jahre alte Däne spielt aktuell für den FC Ingolstadt und führt mit 13 Treffern die Torschützenliste der 3. Liga an. Er habe einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und komme ablösefrei in die Hauptstadt.

Dazu sollen sich die Berliner auch mit Innenverteidiger Niklas Kolbe vom Liga-Konkurrenten SSV Ulm 1846 einig sein. Hertha habe laut Sky die Ausstiegsklausel von 150.000 Euro gezogen. Zuvor hatte der „Kicker“ von einer mündlichen Einigung mit dem Spieler berichtet.

Niederlechners Gefühl von Abschied

Angreifer Florian Niederlechner könnte Berlin dagegen verlassen. In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ sagte der 34-Jährige, dessen Vertrag ausläuft: „Es kann schon sein, dass das bis zum Sommer meine letzten Spiele für Hertha werden.“ Sportdirektor Benjamin Weber habe ihn zwar kürzlich in einem Gespräch gelobt, aber er habe ein Gefühl.

„Hertha hat nicht gesagt: "Flo, wir verlängern nicht." Aber wenn man so lange dabei ist, kann man die Sachen schon einschätzen. Und es liegt ja noch kein Angebot auf dem Tisch“, sagte er. Die Berliner blieben aber seine erste Option. „Ich liebe diesen Verein. Das hätte ich nicht gedacht, als ich vor zwei Jahren gekommen bin.“