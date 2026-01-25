Seit dem vorigen Sommer spielt der Argentinier Anselmino für den BVB. Das Gastspiel könnte nun beendet sein.

Dortmund - Abwehrspieler Aarón Anselmino von Borussia Dortmund steht nach nur sechs Monaten beim BVB vor einer Rückkehr zum FC Chelsea. Der Londoner Premier-League-Club habe eine entsprechende Klausel aktiviert, berichteten die Transferexperten David Ornstein und Fabrizio Romano übereinstimmend.

Der BVB hatte den 20 Jahre alten Argentinier im vorigen Sommer eigentlich bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen. Der Innenverteidiger war geholt worden, um Personalsorgen in der Abwehr zu beheben. Anselmino kam auch am Samstag beim Dortmunder 3:0 beim 1. FC Union Berlin als Einwechselspieler ab der 69. Minute zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er bislang sechs Bundesligaspiele für den BVB und erzielte dabei ein Tor.