Hamburg - Leif Tissier verlässt laut einem Medienbericht den Handball-Bundesligisten HSV Hamburg. Wie die „Bild“ berichtete, hat der 24-Jährige bereits einen Vertrag beim Liga-Rivalen TSV Hannover-Burgdorf unterschrieben. Eine Bestätigung der beiden Vereine gab es zunächst nicht.

Tissier stammt aus dem eigenen Nachwuchs des HSV Hamburg und hatte wesentlichen Anteil daran, dass die Hanseaten 2021 die Rückkehr in die Bundesliga schafften. Zuletzt hatte Bundestrainer Alfred Gislason den Spielmacher, dessen Vertrag bei den Hanseaten am Saisonende ausläuft, in den 35er-Kader für die Weltmeisterschaft 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien berufen.

Tissier mit 70 Toren bester Werfer seiner Mannschaft

Für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen wäre der Abgang von Tissier ein harter Schlag. Schon vor der Saison hatte der niederländische Regisseur Dani Baijens die Hamburger in Richtung Paris Saint-Germain verlassen. Als Nachfolger war U21-Weltmeister Moritz Sauter von den Füchsen Berlin verpflichtet worden.

Mit 70 Treffern ist Leif Tissier derzeit der erfolgreichste Torschütze der Hamburger, die am Mittwoch eine 28:35-Niederlage bei Spitzenreiter MT Melsungen hatten hinnehmen müssen. Bereits am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) steht für den HSVH die Partie bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim auf dem Programm.